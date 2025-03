Banda di Capolago in concerto. Il “best of” di un secolo di attività

La Banda Giuseppe Verdi di Capolago compie il primo secolo di vita e per festeggiare lo storico traguardo propone un calendario di eventi. Si parte questa sera nella data esatta in cui ricorre il centesimo compleanno. Alle 21 nella Sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese la banda porterà sul palco il "Best of" Vol. 1, una prima carrellata di brani che raccontano il viaggio musicale della storica compagine della città di Varese. Come sempre il repertorio spazierà tra vari generi, dalla tradizione alla modernità, e includerà una prima assoluta, una pagina verdiana mai suonata per rendere omaggio al compositore a cui la banda dedica il nome. La formazione nata nel quartiere di Capolago ma conosciuta e apprezzata in tutta la città e anche ben oltre i confini di Varese è composta attualmente da una cinquantina di elementi. Il programma degli eventi proseguirà il 5 luglio con una seconda carrellata dei brani più amati della banda. L’appuntamento sarà al Belvedere di Azzate alle 21 con il "Best Of" Vol. 2.