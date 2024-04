Time To Change: mostra fotografica e docufilm sulla sostenibilità ambientale e sociale

Varese – Banca Generali Private porta il progetto “Time To Change” a Varese: lo fa attraverso una mostra fotografica, un docufilm e un talk che riunisce imprenditori ed esponenti del mondo associativo a confronto sui temi della sostenibilità sociale, di governance e ambientale.

Il confronto avverrà mercoledì 17 aprile alle 18.30 nella Sala Montanari dell’Assessorato alla Cultura del Comune. La tavola rotonda “La sostenibilità nella finanza e nell’impresa” - a cui parteciperanno Elena Leonardi (responsabile del Servizio Banking Group Sustainability di Banca Generali), Mauro Vitiello (amministratore delegato di Copying Srl: Servizi di Gestione Documentale e presidente della Camera di Commercio di Varese), Claudia Mona (amministratore delegato di Secondo Mona Spa e vice-presidente di Confindustria Varese) e Marino Vago (amministratore delegato di Vago Spa, past president di Confindustria Varese) è aperta al pubblico e sarà impreziosita da una mostra e dalla proiezione di un documentario presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia.

Il progetto e la mostra Dall’Artico alle Maldive, dai più grandi impianti solari del Nordamerica alla cooperazione socioeconomica per la pace tra i popoli: 17 fotografie d’autore che vogliono essere ciascuna un simbolo degli obiettivi dell’agenda Onu 2030 sullo sviluppo sostenibile. È questo il reportage fotografico “Time to Change”, un progetto ideato da Banca Generali Private e affidato al celebre fotografo Stefano Guindani, che sbarca a Varese per una mostra aperta dalla mattina di mercoledì 17 aprile a martedì 30 nella cornice di Palazzo Estense, con il patrocinio del Comune di Varese.

“Portare il progetto Time To Change a Varese è un elemento chiave del nostro impegno per la comunità e la collettività – commenta Massimiliano Melegari, sales manager Lombardia e Trentino-Alto Adige di Banca Generali – Con questa iniziativa vogliamo essere ancora più vicini al territorio con l’ambizione di generare un impatto sulla sensibilità di ciascuno e crediamo che in un centro come quello di Varese ci sia terreno fertile per un messaggio come questo”.