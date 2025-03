Balcone cade sulla strada. Due famiglie evacuate

Momenti di paura nella mattinata di ieri a Somma Lombardo dove in via Maddalena si è verificato il crollo di un balcone al primo piano di un’abitazione. Per fortuna al momento del cedimento strutturale improvviso nessuno stava passando a piedi sulla strada né si trovava sul balcone che collegava gli alloggi quindi non ci sono state conseguenze per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. La casa è abitata da due famiglie che per precauzione ieri hanno dovuto lasciare i loro appartamenti mentre sono state avviate verifiche da parte dei tecnici per valutare le condizioni e la stabilità dell’immobile, non di recente costruzione. Un nucleo familiare ha trovato sistemazione temporanea in modo autonomo mentre dell’altra famiglia si è occupata l’amministrazione comunale. Saranno necessarie ulteriori verifiche per accertare lo stato dell’intero edificio e stabilire le cause dell’improvviso crollo.

Vigili del fuoco sempre nella mattinata di ieri in azione nell’Alto Varesotto nel comune di Azzio, per un incendio. La richiesta di intervento alle 11.30, le fiamme stavano interessando il tetto di un’abitazione di via Motte, andato quasi completamente distrutto. Sul posto sono arrivati gli operatori con i mezzi dal distaccamento di Luino e dalla sede centrale di Varese. L’incendio è stato spento, ingenti i danni, da chiarire le cause, per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone.

