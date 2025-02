BA Classica, torna il grande festival con la Schnabel Music Foundation

Al via domani l’ottava edizione di "BA Classica – Dialoghi musicali", il festival dedicato alla musica classica organizzato dall’Associazione musicale Gioacchino Rossini in collaborazione con l’amministrazione comunale, Fondazione Cariplo, numerosi sponsor e partner, con il patrocino della Regione Lombardia e della Provincia di Varese. L’inaugurazione alle 21 al Teatro Manzoni con il concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cantelli di Novara diretta da Nicola Paszkowski con un programma dedicato a Rossini e Schubert, oltre al Concerto per Pianoforte e orchestra n. 23 in la Maggiore K488 di W. A. Mozart che sarà eseguito da Maurizio Baglini, pianista di statura internazionale e artista sempre vicino al festival fin dalla sua prima edizione.

Quest’anno BA Classica ha un partner speciale, dagli Usa, si tratta della Schnabel Music Foundation, tra le più importanti al mondo nella diffusione della cultura musicale, nel ricordo dei grandi musicisti della famiglia Schnabel. Arriva grazie all’amicizia di Paola Colombo, coordinatrice didattica della Rossini e organizzatrice del Festival (curatrice nel 2021 in Tremezzina di una bellissima mostra sulla famiglia Schnabel che sul Lago di Como a partire dagli anni trenta, via dalla Germania nazista, soggiornò a lungo), con Ann (nipote di Artur Schnabel e figlia di Ulrich Schnabel) e il marito Francois Mottier.

Ann e Francois Mottier seguono con la Fondazione con attenzione gli eventi musicali nel mondo, negli ultimi anni, invitati da Paola Colombo sono stati ospiti d’onore alla cerimonia del Diploma day alla Scuola Rossini, per la consegna delle certificazioni internazionali di competenza musicale. "Ann e Francois mi hanno fatto un bellissimo regalo con la loro presenza alla consegna dei diplomi – ricorda Paola Colombo – come per me è importante il loro sostegno al "BA Classica" di cui apprezzano la qualità".

Da Stamford nel Connecticut dove i coniugi Mottier vivono, ieri è arrivato un messaggio in vista dell’apertura di Ba Classica, hanno scritto "Non è facile creare programmi importanti per la musica e le arti per una città vicina a una grande metropoli come Milano. Ma grazie all’instancabile impegno di Paola Colombo e del marito Giovanni Mazzucchelli, Busto Arsizio ha raggiunto questo obiettivo. Noi della Schnabel Music Foundation siamo grati e onorati di poter partecipare alla promozione della vita musicale di Busto Arsizio, in cui ha un ruolo importante l’Associazione Rossini, alla quale si deve anche merito per il lavoro educativo con i giovani". E da Ann e Francois Mottier un messaggio speciale "invitiamo tutte le persone a seguire il BA Classica, i concerti e gli eventi sono di prim’ordine e gli ascoltatori possono godere di meravigliosi musicisti di tutte le età e di molte nazionalità, davvero un evento in cui la musica unisce il mondo".

Rosella Formenti