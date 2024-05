Aveva un etto di hashish. Diciottenne indagata

Aveva 116 grammi di hascisc, parte del quale in un panetto con un’immagine del Duomo di Milano, la giovane diciottenne indagata dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio. L’identificazione della ragazza è avvenuta in occasione di un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, effettuato in quest’ultima settimana con il supporto di unità cinofile della Questura di Milano. Nell’ambito del monitoraggio dell’area Cantoni i poliziotti, indirizzati dall’unità cinofila, nel perlustrare Piazza Ferré hanno sottoposto a controllo una giovane dall’atteggiamento sospetto, fermata in possesso di una modica quantità di hashish. Dopo la perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno sequestrato 166 grammi di hashish, suddivisi in due involucri e un panetto riportante un’immagine del Duomo di Milano, un cellulare e alcuni documenti di proprietà di altri cittadini sui quali saranno espletati approfondimenti investigativi.

