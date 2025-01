Autobus sorvegliati speciali. Più controlli per la sicurezza

Più controlli sugli autobus, col duplice obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza a bordo per viaggiatori e operatori e di coadiuvare l’attività quotidiana del personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio. Si rafforza sempre più la collaborazione tra le Autolinee Varesine e le forze dell’ordine. In quest’ottica un’attività congiunta si è svolta nella mattinata di lunedì 20 gennaio, quando tre pattuglie della Questura di Varese hanno affiancato i verificatori in via Monte Generoso, al momento dell’ingresso degli studenti del Centro di formazione professionale e dell’Università dell’Insubria. Ciò ha permesso non solo di accertare la regolarità degli abbonamenti e dei biglietti dei numerosi passeggeri, ma anche di intervenire con le opportune sanzioni su alcuni casi di fumo a bordo degli autobus e di svolgere ulteriori accertamenti su altri aspetti di competenza delle forze dell’ordine. Non si tratta però di un caso isolato o eccezionale: grazie alle costanti interlocuzioni a livello provinciale e prefettizio nei prossimi giorni si svolgeranno operazioni simili presso altri plessi scolastici della zona, in collaborazione di volta in volta con Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza.

Attività a cui si somma quella svolta a Varese con gli agenti di Polizia locale all’interno delle tratte urbane e agli interventi delle stesse forze dell’ordine in caso di situazioni emergenziali sui mezzi o alle fermate, come accaduto più volte recentemente. A maggior garanzia della sicurezza per gli operatori e gli utenti del trasporto pubblico locale anche la videosorveglianza, che copre ormai il 100% degli autobus urbani e una percentuale maggioritaria di quelli extraurbani.

L.C.