Autobus più sicuri con l’installazione di 16 defibrillatori

Avanti con il rinnovamento del parco mezzi per Amsc, l’azienda multiservizi del Comune che gestisce il servizio di trasporto urbano a Gallarate, intervento avviato da qualche tempo. L’acquisizione di un autobus Euro 6 è già stato programmato, l’obiettivo è di vederlo in servizio entro l’anno. Nel frattempo prosegue il piano di messa in sicurezza degli autobus, con l’installazione su ogni mezzo di un defibrillatore, il dispositivo salvavita prezioso in casi di emergenza. Sono 16 quelli che saranno a disposizione dei bus, spiegano dall’azienda, "per migliorare la qualità del servizio e garantire una maggior sicurezza sia ai viaggiatori sia al personale". Da sottolineare per gli utenti che fino a settembre prosegue la sostituzione dei tesserini cartacei di riconoscimento, che dall’autunno non potranno più essere utilizzati, con quelli elettronici: per ottenere la nuova versione bisogna rivolgersi agli uffici in via Aleardi.

F.R.