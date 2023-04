Auto va a fuoco Escono illesi papà e bimbo

Solo una grande paura, ma nessuna conseguenza fisica per papà e figlio che stavano viaggiando su una vettura che ha poi preso fuoco improvvisamente. E’ successo a Pasquetta poco dopo le 19 in via Podgora a Legnano quando le fiamme hanno avvolto la vettura, un moderno fuoristrada. Il padre 32 enne ha subito preso il figlio di cinque anni ed è riuscito ad uscire indenne dall’auto ormai in fiamme grazie alla sua prontezza di riflessi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano che con un’autopompa hanno spento il rogo che ha completamente distrutto il fuoristrada. Sul luogo si sono precipitati anche gli operatori del 118.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato necessario non solo per domare le fiamme ma anche per evitare l’eventuale esplosione del mezzo in una zona molto trafficata. Tre giorni fa due auto erano state interamente distrutte il da un incendio scoppiato di notte in un parcheggio in via Sant’Ambrogio a Parabiago. I carabinieri in questo caso indagano per dolo. L’incendio era scoppiato alle 2.30 di notte divorando una Lancia Ulisse in stato di abbandono da tempo, interessando anche un’altra vettura. Il tutto nelle vicinanze di una cabina del servizio gas. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Legnano. Ch.S.