Auto al semaforo prende fuoco. La conducente si salva in extremis

Momenti di paura quelli vissuti ieri mattina a Gemonio quando intorno alle 7 è stata avvolta dalle fiamme un’auto mentre percorreva la statale 394 nei pressi del semaforo. Grande lo spavento per la conducente della vettura. La donna è riuscita ad uscire dall’abitacolo giusto in tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese con un’autopompa, che sono riusciti a domare le fiamme, la vettura comunque è andata interamente distrutta. Sempre ieri mattina intorno alle 10, 30 soccorsi in azione tra Busto Arsizio e Olgiate Olona sul Sempione per un incidente che ha coinvolto un furgone e un’auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza di Areu e gli agenti della Polizia locale bustese per i rilievi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per gli automobilisti, solo lievi ferite per una donna di 48 anni, che non ha avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso.

Grande lo spavento invece nella serata di martedì 2 aprile a Germignaga dove i vigili del fuoco e i soccorsi sono intervenuti dopo che un’auto con a bordo due giovani è uscita di strada ed è finita in un canale. I due occupanti sono stati tratti in salvo e portati al pronto soccorso, per loro leggeri traumi. Sul posto anche l’autogru per recuperare la vettura. R.F.