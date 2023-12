Aumenti dell’indennità di Giunta. L’opposizione parte all’attacco

Aumento di stipendio di sindaco e giunta: le opposizioni incalzano l’amministrazione comunale. I consiglieri Guainazzi e Cozzi nel corso dell’ultimo consiglio comunale hanno attaccato l’indennità "di carica" spettante a sindaco, assessori e al presidente del consiglio comunale. Da parte della sindaca Daniela Colombo (nella foto) è arrivata una netta presa di posizione: "Si tratta di un maldestro tentativo di disinformare la cittadinanza attraverso illazioni distorte ed offensive. Nei primi due anni di attività, i componenti dell’attuale giunta hanno rinunciato a circa il 50% della indennità loro spettante per legge. Oggi, i medesimi componenti hanno semplicemente deciso di non rinunciarvi più: ciò non trasforma tale mancata rinuncia in un aumento, che è cosa ben diversa. I dati complessivi del costo totale sostenuto dalla cittadinanza nervianese per l’indennità di carica della amministrazione presieduta dall’allora sindaco Massimo Cozzi vanno dai 128mila euro del 2017 ai 110mila del 2020. Nel 2021, anno nel quale vi sono state le ultime elezioni, l’amministrazione Cozzi è costata 337,59 euro al giorno per 295 giorni mentre l’amministrazione Colombo meno della metà, 167,55 euro al giorno". Il costo totale a carico della cittadinanza per l’amministrazione presieduta dalla sindaca Colombo per l’anno 2022 è stato di 64.586,14 euro e per l’anno in corso di 62.760,48 euro. Nel 2024 il costo si attesterà a 89.522, 60 euro, inferiore rispetto a quello sostenuto per la giunta precedente di un importo che oscilla tra i 21.157 e i 43.330 euro per ciascun anno.

Ch.S.