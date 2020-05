Varese, 27 maggio 2020 - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato messo sotto scorta dalla Prefettura di Varese, città in cui risiede di cui è stato sindaco per due mandati, dal 2006 al 2016. La misura, attiva già da due giorni, è stata decisa dopo che "il clima intorno al governatore lombardo si è fatto incandescente", con due murales a Milano cui viene apostrofato come "assassino", volantini intimidatori a firma dei Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo) e minacce sul web.

La notizia è stata confermta dallo stesso governatore con un post sul suo profilo Facebook. "Sottolineo che non si tratta di una richiesta -scrive Fontana - ma di una decisione posta in essere dalle autorità competenti. Per me non cambia nulla, il mio lavoro prosegue con la stessa determinazione di sempre. Per il bene dei lombardi e della Lombardia.

A seguire Fontana, quindi, adesso c'è anche un'auto di scorta con un agente, che configura un provvedimento "di quarto livello". Al centro degli attacchi la contestata gestione della crisi sanitaria regionale per il Covid-19 da parte del governatore e della sua Giunta. L'avvocato Jacopo Pensa, legale di Fontana, sta preparando un dossier da presentare in Procura sulle frasi denigratorie ricevute dal suo assistito, tra le quali ci sarebbero anche esplicite minacce di morte.