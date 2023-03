Attacchi alla Schlein L’assessore si scusa

Raffreddati gli animi, probabilmente non ci sarà nessuna mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore leghista Chiara Bonomi, che all’indomani della scelta di Elly Schlein come segretario del Pd, l’aveva denigrata sui profili social, con commenti su potere economico, orientamento sessuale e razza. Nel consiglio comunale di martedì sera l’assessore si è scusata. "Ciò che era scritto nel post lo si trova anche su Wikipedia digitando Elly Schlein – ha detto –. L’aggettivo incredibile non ha alcun riferimento omofobo né antisemita. La mia non voleva essere né una offesa né una critica a nessuno".

Una spiegazione dell’aggettivo incredibile era stato in precedenza dato da un compagno di partito della stessa Bonomi, il consigliere Maurizio Piva. "Credo sia effettivamente incredibile che una persona tesserata da soli due mesi al Pd abbia ottenuto molti più consensi rispetto a un avversario con una maggior storia nel partito. Non è quindi un’offesa definire incredibile l’impresa della Schlein". "La vera cosa che ha dell’incredibile – aveva ribadito Andrei Lacanu del Pd – è che nel 2023 si criticano le persone su orientamento sessuale e religione. È un comportamento da bulli, non da persona che sta seduta in giunta: resta un comportamento disgustoso". G.Ch.