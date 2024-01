Asst Valle Olona . Cambiano i vertici: "Liste d’attesa ridotte". La sfida da vincere

Presentati nei giorni scorsi i nuovi vertici aziendali di Asst Valle Olona, a cui fanno riferimento gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo. Accanto al direttore generale dottoressa Daniela Bianchi il nuovo team di cui fanno parte i dottori Stefano Schieppati, direttore sanitario, John Tremamondo, direttore socio sanitario e Anna Maria Stefania Stigliano, direttore amministrativo. Incremento dell’offerta sanitaria, realizzazione degli obiettivi del Pnnr, riduzione delle liste d’attesa e realizzazione di una medicina di prossimità che vada incontro alle esigenze degli utenti con una reale presa in carico della fragilità sono alcuni degli obiettivi dei nuovi vertici. Il nuovo direttore generale, dottoressa Bianchi ha detto :"Sono orgogliosa dell’incarico affidatomi, in una realtà complessa ma ricca di validi professionisti e con progettualità molto importanti sia sul piano sanitario che socio sanitario". Direttore sanitario di ASST Valle Olona è il dottor Schieppati, nella sua carriera ha maturato esperienza nella valutazione delle tecnologie sanitarie, nello sviluppo e riorganizzazione di attività e spazi ospedalieri.

"Ho accettato con entusiasmo l’incarico affidatomi dal direttore generale – ha commentato - e condivido con la dottoressa Bianchi e con tutta la direzione strategica la volontà di sviluppare le professionalità ed i progetti della nostra Asst". Sfide importanti sono quelle legate al PNRR che richiedono un grande dialogo con la comunità e con tutto il territorio di riferimento per l’ASST Valle Olona.

E sono le sfide che è chiamato ad affrontare il nuovo direttore socio sanitario John Tremamondo che attraverso la Direzione Strategica punta a creare un’effettiva integrazione sociosanitaria, che sia in grado di raccogliere e sistematizzare una serie di servizi, spesso frammentati, in un’unica soluzione che possa portare un valore aggiunto per il paziente. Al ruolo di direttore amministrativo di è stata chiamata la dottoressa Stigliano, negli anni si è specializzata nella gestione delle risorse finanziarie, pianificazione e controllo del budget, prima in importanti realtà private per poi approdare nel settore pubblico. "Abbiamo davanti a noi sfide ambiziose sia in ambito ospedaliero che territoriale e quella legata alla cronica carenza del personale – ha detto - Lavoreremo da squadra per dare le risposte più rapide ed efficienti".