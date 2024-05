Associazioni in rete per la cena benefica

Tra gli eventi che storicamente caratterizzano il periodo della patronale di San Vittore c’è anche la cena benefica "Aggiungi un pasto a tavola", promossa da una rete di 30 associazioni della città riunite sotto il nome di Varese Solidale. L’appuntamento è per la serata di domani, sabato, in piazza san Vittore alle 20: sarà la nona edizione della cena sotto il tendone. Dalle 10 alle 17 le associazioni aderenti saranno invece presenti in corso Matteotti. I biglietti per la cena sotto il tendone (al costo di 30 euro) sono ancora disponibili online su Eventbrite. Alla cena si affianca la Lotteria di Varese per la solidarietà, con l’estrazione prevista a ottobre. Il ricavato di entrambe le iniziative verrà devoluto a cinque istituzioni che distribuiscono alimenti ai poveri nella città di Varese. L.C.