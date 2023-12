Arriva Risparmio Casa. Salvi 39 posti di lavoro

Taglio del nastro per "Risparmio Casa" che fa rivivere l’ex punto vendita Grancasa di Nerviano. Ieri lo spazio commerciale è tornato aperto al pubblico con un nuovo marchio. Si tratta del primo degli 11 negozi Grancasa che "Risparmio Casa", il Gruppo Italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, ha fatto ripartire dopo l’acquisizione della scorsa estate: un’operazione che ha garantito, a Nerviano, la continuità occupazionale di 39 lavoratori ex Grancasa che oggi fanno parte dello staff di 42 persone che gestiscono il nuovo store da 5mila metri quadrati. "Il nuovo punto vendita di Nerviano – affermano Stefano e Fabio Battistelli, soci fondatori di Risparmio Casa – rappresenta il nostro 23° negozio in Lombardia e il 157° tra Italia e Svizzera, ma il suo valore, come primo rebranding degli ex store Grancasa è unico e di grande importanza". "Siamo felici di aver garantito continuità e lavoro per 39 professionisti ex Grancasa che grazie alla loro esperienza, unita all’innovazione e alla visione di Risparmio Casa, potranno rendere il nuovo punto vendita di Nerviano un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità".

Riccardo Battistelli, terza generazione in Risparmio Casa, ha voluto sottolineare come il lavoro sul nuovo punto vendita di Nerviano sia stato eccezionale: "in poche settimane Risparmio Casa ha cambiato volto e fatto ripartire uno store di grandi dimensioni garantendo lavoro oltre che un importante servizio per tutti i clienti. Ringrazio tutti i team di sede e di negozio che hanno lavorato a questo progetto". Il punto vendita di via Canova 6 a Nerviano è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 20. Risparmio Casa, con 157 punti vendita complessivi di cui uno a Lugano, è l’insegna leader nel settore drugstore e tra le prime tre nel panorama nazionale. Fondata nel 1987 da Fabio e Stefano Battistelli, conta oggi 2.500 dipendenti in tutta Italia con una previsione di superamento del miliardo di fatturato nell’esercizio in corso. La superficie di vendita complessiva è di 256 mila metri quadrati per oltre 6 milioni di clienti annui. Soddisfatti i sindacati: "Siamo riusciti, con l’impegno di tutti, a salvaguardare i livelli occupazionali assicurando un futuro auspicabilmente sereno dopo anni di incertezze".