Arriva l’ok della Giunta al “Baby Pit Stop”. Uno spazio dove le mamme possono allattare

Approvata dalla Giunta la proposta presentata dall’assessore all’Istruzione Andrea Franzioni di aderire al progetto “Baby Pit Stop” promosso dall’Unicef e da Ats Insubria per individuare pazi all’asilo nido comunale e in altri luoghi pubblici da dedicare all’allattamento e alla cura del bambino. Con un atto di indirizzo al responsabile del settore si deve ora dar corso a tutte le iniziative necessarie all’individuazione e all’allestimento di uno spazio protetto dove le mamme possano trovarsi a loro agio per allattare il loro bambino e provvedere alle cure necessarie. Il progetto “Baby Pit Stop” è promosso dal Comitato Italiano per l’Unicef nell’ambito del Programma nazionale “Ospedale e Comunità amici dei bambini” e si sviluppa tramite partnership con le istituzioni. Un bel segnale di attenzione alle mamme da Cardano al Campo che avrà il suo primo “Baby Pit Stop”. Ros.Fo.