Arrestato a Malnate: Ricercato su Treno per Svizzera per Traffico Stupefacenti

Cercava di raggiungere la Svizzera in treno, confuso tra i passeggeri sul convoglio, un nigeriano, ricercato per traffico illecito di stupefacenti, arrestato l’altro giorno dai carabinieri di Malnate. Tentativo fallito, per lui sono scattate le manette e ora si trova in carcere a Varese.

Il nigeriano era ricercato sul territorio italiano in quanto destinatario di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura distrettuale antimafia, provvedimento già eseguito nei confronti di altri 18 soggetti con una vasta operazione effettuata nel territorio vicentino dai carabinieri di Vicenza che dopo complesse indagini hanno sgominato l’organizzazione nigeriana.

Secondo gli inquirenti l’arrestato è uno dei quattro individui ritenuti “promotori“ dell’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che aveva come base operativa Vicenza, ma con diramazioni anche in altre regioni d’Italia.

Il Nucleo radiomobile di Vicenza, grazie a indagini tecniche, ha rintracciato il nigeriano ricercato: l’altro giorno ha cercato di lasciare l’Italia per raggiungere la Svizzera viaggiando in treno. È stato individuato alla stazione ferroviaria di Cantello -Gaggiolo, al confine con la Svizzera, quindi fermato dai militari del comando stazione carabinieri di Malnate su una carrozza del treno S50, diretto in territorio elvetico.

