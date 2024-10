Aree verdi e ciclabile. Tutti invitati a ripulire la città dai rifiuti

Sabato siamo tutti chiamati a "Puliamo il mondo". L’appuntamento è alle 14.30 al parco di via De Gasperi, per liberare dall’immondizia l’area verde, la pista ciclabile che l’attraversa e le vie limitrofe. Anche quest’anno l’amministrazione aderisce all’iniziativa proposta da Legambiente, che festeggia la trentunesima edizione. "Il nostro invito - spiegano il vicesindaco reggente, Cristina Borroni, e l’assessore all’Ambiente, Claudio Caldiroli - è rivolto in modo particolare ai ragazzi a cui sta p a cuore il rispetto dell’ambiente. Sono invitati a dare il proprio contributo per un mondo migliore. Siamo convinti che se ognuno si impegnasse a non gettare a terra alcun tipo di rifiuto, potremmo vivere in un luogo più pulito e accogliente. Ecco perché sabato aspettiamo i ragazzi in via De Gasperi, al parco comunale, per ripulirlo dalla spazzatura e renderlo più bello e vivibile. Ovviamente, insieme ai giovani, ci auguriamo anche di incontrare gli adulti". A ogni ragazzo verrà consegnato un kit per la raccolta rifiuti (cappello, pettorina, guanti e sacchetti).

Silvia Vignati