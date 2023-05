Allarme a Varese per il concerto nazi di Arcisate: skinheads e militanti di estrema destra in arrivo

“Oggi il piccolo paesino di Arcisate sarà invaso dai nazi nel silenzio generale”. E’ la denuncia di Memoria Antifascista, che in un post su Facebook ha divulgato una chat della Comunità Militante dei 12 raggi, che si professa apertamente ispirata a fascismo e nazionalsocialismo e che ha organizzato per oggi un concerto per organizzare i 30 anni di Varese Skinheads. Proprio dall'unione di questa formazione con gli ultras 7Laghi, nel 2012, è nata la comunità, nota come Do.Ra.

Nel messaggio ai partecipanti al raduno, gli organizzatori informano che si terrà nella località di Brenno Useria ad Arcisate, a pochi chilometri da Varese, in via Molino 1 con apertura cancelli alle 16 e biglietto d’ingresso 25 euro.

Il luogo del ritrovo è stato comunicato solo da poco, ma l'appuntamento è fissato da tempo e gli organizzatori spiegano che "è prevista parecchia gente”. «Non vestite pesantè l'unica arma che vi serve è il vostro spirito» è l'invito fatto via chat ai partecipanti che inoltre annuncia che sarà servita solo birra Paulaner Munchen, grappa alle mele, cola ed energy drink “slegati dalla grande distribuzione”.