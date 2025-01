Apre le porte l’immobile comunale riqualificato. Ospiterà un progetto di housing sociale

Approvato in Giunta su proposta del sindaco Antonelli il progetto di ristrutturazione di un immobile in via Arconate. L’edificio, di proprietà comunale, riqualificato, sarà trasformato in un centro di servizi per il contrasto alla povertà e in un progetto di housing sociale, si tratta quindi di un segnale importante per affrontare le emergenze sociali e dare risposte a chi è in difficoltà. Il progetto prevede la creazione di una Stazione di Posta, cioè un centro multifunzionale che offrirà diversi servizi, tra cui un ambulatorio medico, una mensa e docce, destinati a supportare coloro che vivono in condizioni di disagio. Il progetto prevede anche la realizzazione di housing sociale, che offrirà alloggi a persone in difficoltà economica. L’investimento complessivo per il progetto ammonta a 1 milione 410 mila euro, cifra stanziata grazie al finanziamento ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ros. Fo.