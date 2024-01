Applausi a scena aperta al concerto dell’Epifania

Applausi a scena aperta per il Concerto dell’Epifania il primo grande evento del nuovo anno in città organizzato come tradizione il 5 dicembre dall’associazione, Sicilia a Saronno. Venerdì sera al teatro Giuditta Pasta si è alzato il sipario per la dodicesima edizione dell’iniziativa che ha sempre un intento solidale. Il ricavato viene infatti donato per sostenere associazioni o istituti scolastici cittadini. Davanti a un pubblico entusiasta e numeroso, compreso il vicesindaco Laura Succi, si è esibito il coro e orchestra sinfonica Amadeus guidato da Marco Raimondi in un programma pensato come omaggio in musica a Giacomo Puccini. Al termine il tradizionale momento conviviale con dolci tipici siciliani.