Animali da salvare Per riprodursi ai rospi occorre... un “passaggio“

di Rosella Formenti

Senza di loro alcune popolazioni di rospi nella provincia di Varese sarebbero destinate all’estinzione. Sono i volontari dell’Associazione Tutela Anfibi Basso Verbano che, come ogni anno quando arriva con la primavera la stagione riproduttiva della specie, in collaborazione con le Guardie ecologiche volontarie del Parco del Ticino si mettono all’opera per il salvataggio. L’intervento consiste nell’evitare che i rospi nell’attraversare la Provinciale 27 per raggiungere la zona riproduttiva in riva al Ticino, l’area della Melissa a Golasecca, vengano schiacciati dalle auto.

Gli anfibi, bloccati a bordo strada dalle barriere precedentemente installate (sono reti antigrandine) vengono raccolti in secchi e quindi portati sani e salvi nella zona di riproduzione. In questi giorni i primi gruppi di volontari hanno cominciato la loro attività, che diventerà più intensa nelle prossime settimane quando il numero degli esemplari in movimento verso la Melissa aumenterà.

"Abbiamo avviato la nostra operazione di salvataggio – spiega Marco Tessaro, rappresentante dell’Associazione – Il rospo e altri anfibi stanno soffrendo per i cambiamenti climatici, per la siccità e anche per la frammentazione e il consumo di suolo, problemi anche nel nostro territorio con i nuovi progetti di ampliamento che riguardano Malpensa e la realizzazione di nuove strade e ferrovie che inghiottiscono ambienti naturali".

Ogni giorno dopo il tramonto, per tutto aprile e anche oggi, volontari e Gev saranno all’opera sulla Provinciale 27 a raccogliere rospi, "azione da effettuare con delicatezza – spiega Tessaro – per non danneggiarne la pelle", e portarli in salvo. Attività che stanno seguendo anche alcune scuole medie, partecipando sul campo con gruppi di alunni accompagnati dai prof di Scienze naturali. Il rospo svolge un’importante funzione ecologica e riveste un ruolo fondamentale nella rete alimentare sia come preda sia come predatore, in perfetto equilibrio in un habitat che però è tagliato a metà dalla Provinciale. Intanto anche stasera poco dopo il tramonto volontari e Gev si metteranno all’opera. Chi volesse partecipare, può scrivere per organizzare un incontro all’indirizzo mail [email protected]