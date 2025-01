Anestesia e futuro. Esperti a confronto

Oltre 100 città di tutti i continenti collegate da un programma scientifico comune, in Italia tre quelle coinvolte: Castellanza, Roma e San Giovanni Rotondo. Sabato 25 gennaio si svolgerà la 2° Giornata mondiale di Anestesia regionale e Medicina del dolore. Professionisti di tutto il mondo, interessati all’anestesia locoregionale e al dolore cronico, si connetteranno per fare il punto sui recenti studi scientifici, approfondire tecniche quasi sempre trascurate (tra cui blocchi della caviglia e del piede), studiare agli anestetici locali per il day surgery. S.V.