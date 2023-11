“Andiamo a cavallo”, un percorso di ippoterapia per i più fragili

Nasce a Canegrate un nuovo progetto denominato “Andiamo a cavallo”, che avrà come protagonista l’ippoterapia, una pratica tanto efficace e determinante per diverse situazioni di disagio, quanto di difficile accessibilità per tutti.

L’utilizzo dei cavalli, che devono essere nutriti e accuditi tutto l’anno, il mantenimento delle strutture e l’alta specializzazione delle terapeute comportano costi che non tutti si possono permettere.

Di fronte alla crescente domanda sul territorio per questo tipo di terapia, grazie alla generosità dell’associazione di volontariato Auser Canegrate, che ha finanziato il progetto, sarà possibile garantire l’accesso ad alcuni giovani utenti con fragilità individuati in collaborazione con i servizi sociali comunali per almeno due anni scolastici. Auser Canegrate, nel solco della propria tradizione di attenzione ai più deboli e di sostegno alle fragilità sia funzionali che economiche, ha dato al comune di Canegrate la disponibilità a finanziare e sostenere un progetto sociale. La proposta dell’ippoterapia ha da subito incontrato l’entusiasmo dell’Associazione.

Le attività verranno svolte dall’associazione sportiva dilettantistica "Oltre l’Ostacolo", già attiva sul territorio e protagonista di progetti realizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale. Come ci spiegano i responsabili dell’Asd, l’ippoterapia è un metodo terapeutico globale in cui, attraverso la pratica di un’attività ludico-sportiva, l’individuo viene stimolato nel suo complesso motorio, psichico, intellettivo e sociale. Il cavallo infatti è una presenza viva, affettiva in grado di sollecitare sentimenti ed emozioni intense. Il movimento del cavallo stimola l’equilibrio, la regolazione del tono muscolare e la coordinazione generale. Da sottolineare poi l’importanza dell’ambiente: il maneggio con i suoi cavalli, immerso nel verde, rappresenta un ambiente "arricchito", capace cioè di fornire stimoli differenziati da cui può derivare una gratificazione immediata.