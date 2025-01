Amga e Comune: "Appalto regolare"

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso: Amga e Comune hanno agito correttamente. Una nota dell’Amministrazione fa chiarezza su un contenzioso. "Quando, nel dicembre 2023, Econord aveva presentato al Tar della Lombardia un ricorso di primo grado, chiedendo l’annullamento della delibera di Consiglio comunale n. 42 del 13/11/2023 (attraverso la quale il Comune aveva disposto di procedere all’acquisizione di una quota di Amga Legnano e all’affidamento in house del servizio d’Igiene urbana ad Aemme Linea Ambiente), ci eravamo dichiarati sereni, non solo a fronte della consapevolezza che l’iter seguito fosse stato condotto all’insegna della massima trasparenza, ma anche sulla scorta del positivo esito della procedura di verifica, svolta dagli enti chiamati a esprimersi a riguardo", spiegano gli amministratori.

Nel giugno 2024 era arrivata la sentenza del Tar che, tra i vari punti in cui il ricorso si articolava, aveva accolto quello in cui si contestava che il bando fosse stato pubblicato per un lasso di tempo troppo breve. "Mantenendo la stessa serenità l’Amministrazione aveva impugnato la sentenza del Tar, facendo ricorso al Consiglio di Stato: quest’ultimo ha dichiarato legittima la delibera che il Tar aveva, invece, annullato. Ha, inoltre, confermato la correttezza e la legittimità di tutti i passaggi seguiti dal Comune e da Amga e ha altresì ribadito che la struttura societaria del Gruppo Amga assolve tutti i requisiti necessari per l’affidamento in house. Pertanto anche l’affidamento in house dei servizi di Igiene urbana ad Aemme Linea Ambiente srl risulta corretto e legittimo". S.V.