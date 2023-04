Amanda Colombo e il suo avamposto culturale di via Venegoni

È l’anima dell’organizzazione del Festiva. Da oltre vent’anni guida alla scelta nella sua libreria in via Venegoni e contemporaneamente organizza incontri con l’autore ed eventi letterari in tutto il territorio: "La storia tra le righe" ha madre certa ed è Amanda Colombo, laureata in Filosofia, appassionata libraia e con tutte le carte in regola per dare gambe al festival e farlo correre nei prossimi anni.

Amanda proprio quest’anno è arrivata anche al suo esordio letterario col romanzo “Meno male che ci siete voi“, in uscita il 2 maggio. Già la copertina è una manifestazione d’intenti: il mondo filtrato attraverso la vetrata della sua libreria, dove un microcosmo di variegata umanità le passa quotidianamente davanti agli occhi costruendo poi quell’incrocio di storie che è servito per dare forma alla base del romanzo e al profilo della protagonista. "Dovresti scrivere un libro con queste storie!", era stata più volte sollecitata. Il momento è infine arrivato. P.G.