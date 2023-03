Altri cani avvelenati Corsa dal veterinario ma Akira non ce la fa

È allarme a Fagnano Olona per un altro cane avvelenato. È accaduto nei giorni scorsi nella zona Fornaci, a segnalare l’episodio la proprietaria che al ritorno a casa dal lavoro ha trovato il fedele amico a quattrozampe in giardino, in precarie condizioni. Subito la corsa dal veterinario, ma purtroppo per Akira non c’è stato nulla da fare, vittima di avvelenamento, probabilmente ha ingerito polpette con topicida. Anche l’altro cane della fagnanese manifestava sintomi preoccupanti, ma per fortuna è stato salvato. Sulla pagina social ha pubblicato la foto di Akira, tanti i post che esprimono indignazione per l’accaduto e nello stesso tempo preoccupazione, il timore è che il gesto ignobile di avvelenare il miglior amico dell’uomo possa essere ripetuto.