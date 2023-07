Altra notte di maltempo Giù alberi e aerei dirottati

di Rosella Formenti

Ormai anche nel varesotto il maltempo si presenta con un copione che poi costringe a fare i conti con disagi e nei casi peggiori con i danni. E danni ha provocato il forte temporale che si è abbattuto nella tarda serata di martedì e nella notte in tutta la provincia da nord a sud con precipitazioni ovunque intense. Numerose le chiamate da parte dei cittadini al centralino dei vigili del fuoco con la richiesta di interventi, soprattutto per rimuovere alberi e grossi rami caduti sulle strade con pesanti disagi alla viabilità. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Notte di lavoro intenso dunque per gli operatori, per rispondere a tutte le richieste, in particolare nella zona dell’Alto Varesotto con 18 interventi. Una decina quelli nei comuni di Luino, Monregrino Valtravaglia, Lavena Ponte Tresa per rimuovere le piante abbattute dalla violenza della pioggia e finite sulle strade, sgomberate nella notte dagli ostacoli e rimesse in sicurezza in tempo per il traffico del mattino. Disagi anche all’aeroporto di Malpensa dove a causa del violento temporale 21 voli sono stati dirottati su altri scali proprio per le avverse condizioni meteorologiche. Gli aerei in arrivo sono stati dirottati sugli aeroporti di Torino, Orio al Serio, Genova , Bologna e Venezia . Alcuni voli intercontinentali programmati in serata sono decollati in ritardo dopo la mezzanotte quando la situazione è migliorata. Ora si guarda alle previsioni in vista del finesettimana: sta arrivando l’anticiclone africano quindi bisogna prepararsi a temperature decisamente estive. Nessun allarme caldo, spiega il meteorologo del Centro Geofisico Prealpino Paola Valisa "Farà più caldo rispetto ai giorni scorsi, quando le giornate sono state caratterizzate da temporali in alcuni casi anche forti". Gli ultimi temporali saranno per oggi, giovedì, poi continua l’esperto "da venerdì sul Varesotto arriverà l’anticiclone. Sarà quello il primo giorno di vero caldo estivo, e sabato e domenica le massime arriveranno a toccare i 33 gradi". Ma le piogge degli ultimi giorni hanno permesso di uscire dal periodo di siccità.