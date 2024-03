All’ora di chiusura diverbio con botte

Una lite, a ridosso dell’orario di chiusura del centro commerciale ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Rescaldina, si è infine risolta per i due contendenti con la serata trascorsa al pronto soccorso dell’ospedale con le medicazioni di rito: l’episodio a Rescaldina intorno alle 20 di sabato, quando per motivi ancora da chiarire è nato un diverbio tra uno dei clienti del centro commerciale e il personale del servizio d’ordine che si occupa di garantire la sicurezza all’interno dei negozi. In breve la discussione è degenerata, dalle parole si è passati alle mani anche se nella ricostruzione non si sa con esattezza chi per primo abbia travalicato il limite. A quel punto è partita anche la richiesta di intervento ai carabinieri della locale stazione: una volta giunti sul posto i militari hanno riportato alla calma i due contendenti, di 32 e 44 anni, poi trasportati in ambulanza all’ospedale, di Saronno l’uno e a Castellanza l’altro, per le cure del caso. P.G.