Allarme miasmi nel rione Beata Giuliana: "Subito un tavolo per risolvere il disagio"

Sono tornate a farsi sentire, fastidiose e insistenti, le puzze nel rione Beata Giuliana, nella zona del Sempione, sfiorando anche i quartieri del Redentore e di San Giuseppe. La causa è ancora sconosciuta e il problema che periodicamente si ripresenta, causando disagi ai residenti, non ha al momento soluzione. "I cittadini sono esasperati – dice Paola Gandini, avvocato e presidente del circolo Legambiente BustoVerde che segue il caso –. Bisogna intervenire promuovendo azioni per individuare l’origine di questi odori, quindi torniamo a sollecitare l’amministrazione comunale affinchè proceda per avviare monitoraggi". Per Gandini la situazione va risolta, necessario anche un tavolo tecnico con Arpa, Ats, Provincia, Alfa per avviare analisi in grado di individuare le cause. R.F.