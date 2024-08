Allagamenti e forte vento, Malpensa dirotta 27 voli

Le forti piogge che si sono abbattute sul Varesotto nella mattinata di ieri hanno provocato danni e disagi, in particolare nella zona di Gavirate. Nel centro in riva al Lago di Varese il violento temporale con grandine ha portato ad allagamenti in diversi punti, dalle frazioni al centro. Fiumi d’acqua con tombini saltati, cantine e strade allagate, anche davanti al Municipio, hanno costretto i Vigili del fuoco e la Protezione civile ad intervenire per riportare la situazione alla normalità. Disagi simili anche nei centri limitrofi di Biandronno e Bardello. E su tutto il territorio provinciale sono state numerose le richieste di soccorso pervenute ai Vigili del fuoco per interventi legati a tagli di piante, allagamenti e infiltrazioni d’acqua dalle coperture. Altra zona particolarmente colpita quella di Malpensa. A seguito delle intense precipitazioni la strada statale 336 è stata chiusa al transito in direzione dell’aeroporto a causa di allagamenti e anche lo stesso scalo ha riportato non pochi disagi. L’acqua ha invaso alcuni punti nell’area Arrivi del Terminal 2, con il maltempo che ha condizionato anche l’operatività dei voli. Numerosi i collegamenti che sono stati deviati a causa della perturbazione, vista l’impossibilità di atterrare nell’aeroporto della brughiera. Molti voli, 27 in tutto, sono stati dirottati su Torino, altri su Linate e Bergamo. Il maltempo ha causato disagi anche alla circolazione ferroviaria, con un treno bloccato tra Laveno e Cittiglio. A Ternate un’automobile è rimasta bloccata in un sottopassaggio stradale invaso dall’acqua. Lorenzo Crespi