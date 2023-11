Alla Rasa torna Luci di Natale

Come da tradizione è il primo evento ad aprire il periodo delle feste in città. “Luci di Natale alla Rasa“, alla frazione di Varese, darà il via all’atmosfera natalizia nel weekend di sabato 18 e domenica 19. L’appuntamento, promosso dall’associazione Asar, vedrà un numero record di espositori, 115. "Nato come evento di quartiere, è diventato uno degli appuntamenti più attesi della città" ha detto il vicesindaco Ivana Perusin. Fulcro dell’evento sono i prodotti realizzati a mano dagli hobbisti, selezionati accuratamente grazie al coordinamento di Chiara Comparoni, storica anima della manifestazione. Sabato il mercatino sarà aperto dalle 14 alle 19.30, domenica dalle 10 alle 19.30. Si potrà parcheggiare alla Motta Rossa oppure usufruire delle navette attive in entrambe le giornate, con partenza dal piazzale dell’Ippodromo. Tra le realtà presenti all’evento Quelli del 63, Fiab Ciclocittà e Unione Ciechi e Ipovedenti Varese. L.C.