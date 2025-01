Alla casa di riposo pannelli solari e il centro diurno

Importanti novità con il nuovo anno per la casa di riposo Camelot di Gallarate, gestita da 3SG, l’azienda speciale del Comune: a fine gennaio cominceranno i lavori per installare sul tetto della struttura i pannelli fotovoltaici, inoltre sarà realizzato il nuovo centro diurno per i malati di Alzheimer. Il primo intervento riguarda l’efficientamento energetico, con l’obiettivo, una volta portati a termine i due lotti del progetto, di abbattere fino al 50% dei costi attuali. Il piano prevede investimenti da 440mila euro, di cui 340mila coperti da un contributo del Comune. I lavori sono stati consegnati, sono stati effettuati i sopralluoghi e ordinati i materiali, pertanto dalla fine di gennaio comincerà l’installazione dei pannelli.

L’altro progetto riguarda la realizzazione del nuovo centro diurno integrato per i malati di Alzheimer che sarà allestito nello spazio della palestra, che sarà riorganizzata per la nuova funzione, ampliando i servizi già presenti. Entro la primavera il progetto andrà in gara. "È un intervento molto importante – dice il direttore generale di 3SG Marusca Bianco – ed è necessario per aiutare la cittadinanza, andando incontro alle richieste che sono sempre di più". I malati di Alzheimer avranno la possibilità di utilizzare la struttura dal mattino alla sera, dal lunedì al sabato, e potranno svolgere una serie di attività ludiche e ricreative, come l’arteterapia e la musicoterapia.

Ros.For.