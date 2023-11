Al volante e in bici, due croci nella Bergamasca

Era in auto con i figli di 10 e 14 anni quando all’improvviso

si è sentito male a Nese, in via Europa. Il 47enne di Alzano Lombardo è stato portato d’urgenza all’ospedale di Seriate, dove è morto. I figli, sotto choc, sono stati medicati al Pronto soccorso. Nel pomeriggio di ieri scontro fatale per una pensionata di 84 anni. La donna, in sella alla sua bicicletta, è stata urtata da un furgone a Brusaporto. Inutili i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.