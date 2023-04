Al via le prime corse di addestramento al Palio

Al via domani le prime corse di addestramento al Palio di Legnano al Centro Ippico Etrea di Borsano. C’è ormai aria di Palio in città. La comparsa delle prime bandiere nelle vie delle Contrade segna l’ormai tradizionale avvio verso la manifestazione che si terrà il 28 maggio.

Per arrivare con cavalli e fantini nelle migliori condizioni, il Collegio dei Capitani e delle Contrade ha programmato per domani, giorno di Pasquetta, la prima data delle corse di addestramento al Palio 2023. Corse che si terranno, forse per una delle ultime volte, al Centro Ippico Etrea di Borsano, frazione di Busto Arsizio. Le prime corse inizieranno alle 10, una volta terminate le consuete visite veterinarie, e saranno aperte gratuitamente al pubblico che avrà a disposizione il lato della mossa e l’arrivo, in un’area appositamente delimitata.

In mattinata andranno in pista i purosangue per la preparazione della corsa ippica del Palio, mentre nel pomeriggio, dopo una pausa che si terrà intorno alle 13, sarà la volta dei mezzosangue, ai quali è riservata la Provaccia di venerdì 26 maggio. Prime tappe e assaggio della “tensione” che porterà alla grande sfida di domenica 28.

Ch.S.