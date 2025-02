Al Re Bosino le chiavi della città

La città entra nel clima di Carnevale. I festeggiamenti partiranno questo weekend: sabato è in programma il corteo di apertura con partenza alle 15 da piazzale Trento e arrivo in via Sacco alle 15.45 dopo il passaggio da corso Matteotti. In Comune avverrà il momento simbolico di consegna delle chiavi della città, che passeranno dalle mani del sindaco a quelle del Re Bosino. Il programma proseguirà poi giovedì 6 marzo con due momenti di animazione per i bambini dell’Ospedale Del Ponte e i ragazzi del centro diurno Anaconda. Ma l’attesa è tutta per sabato 8 marzo, quando si terrà la sfilata che attraverserà le vie del centro. La partenza è prevista per le 14.30 in via Sacco, con un serpentone colorato formato da 9 carri e 10 gruppi in maschera, per un totale di circa 800 persone che sfileranno. Il percorso toccherà piazza Monte Grappa, la zona pedonale e poi via Veratti fino a fare ritorno in piazza per il tradizionale discorso in dialetto del Re Bosino e a seguire le premiazioni dei migliori carri e maschere.

Il programma è stato illustrato in Comune dal regiù della Famiglia Bosina Luca Broggini (nella foto), che nell’invitare i varesini a partecipare ha espresso però il rammarico per la mancanza di carri della città: quelli che sfileranno arrivano tutti da fuori. Saranno presenti solo dei gruppi del capoluogo. "Negli anni successivi tramite i rioni e le parrocchie vedremo se si riuscirà ad avere almeno un carro di Varese", ha detto. Al suo fianco la vicesindaca Ivana Perusin. "Il Comune sostiene il Carnevale perché è un bel momento di comunità per le persone della nostra città e non solo".

L.C.