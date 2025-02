Al mercato nel centro storico. Da Castelletto ora si va in barca

Con il ritorno del mercato nel centro storico a Sesto Calende è stato riattivato il servizio di collegamento con il battello tra le due sponde del Ticino, quella varesina e quella novarese. Il “battesimo” nella giornata di mercoledì, con i novaresi che con partenza da Castelletto Ticino in pochi minuti hanno raggiunto Sesto Calende per la spesa ai banchi degli ambulanti. Per ora la barca (di proprietà del comune di Castelletto Ticino) effettuerà le corse solo il mercoledì, giorno di mercato a Sesto, con orario continuato dalle 8.30 alle 12.30, ma i due sindaci, Massimo Stilo (Castelletto) e d Elisabetta Giordani (Sesto), presenti l’altro giorno per l’avvio del collegamento fluviale, guardano a possibili sviluppi futuri, con un utilizzo del mezzo (27 posti) a livello turistico nella bella stagione.

Nella giornata inaugurale il trasporto è stato gratuito, ma dal prossimo mercoledì la corsa sarà a pagamento: il costo tra 1 e 2 euro. Soddisfatti i due primi cittadini, pronti a rafforzare la collaborazione. "Il Ticino è un fiume che ci unisce, non che ci divide", ha detto Massimo Stilo, sindaco di Castelletto Ticino - Con il sindaco di Sesto Calende siamo già d’accordo di trovare una soluzione per utilizzare la barca soprattutto a livello turistico, anche in momenti diversi della settimana, aspetto che stabiliremo insieme".

Il primo cittadino sestese, Elisabetta Giordani ha ringraziato Stilo e ha aggiunto: "Questa iniziativa va ad arricchire il mercato in centro e apre le porte ad una collaborazione tra i nostri comuni". Ha quindi sottolineato: "Il Ticino è il nostro fiume, promuoverlo e proteggerlo è il nostro compito", con un auspicio: "Questa barca deve diventare un mezzo di trasporto per il fiume a livello turistico, per tante iniziative dei nostri due paesi". Il mercato, tornato nel centro storico, dopo oltre 4 anni di forzato trasferimento, prosegue il percorso di rilancio, sostenuto dall’amministrazione comunale sestese. L’altro giorno un passo importante: la Giunta Giordani con un atto di indirizzo ha avviato la procedura di riconoscimento di “Mercato a valenza storica e di tradizione”, iniziativa che conferma l’impegno dell’amministrazione per valorizzarlo come importante appuntamento per la comunità, parte fondamentale dell’ identità cittadina. Obiettivo dunque il riconoscimento per arrivare a creare il “Logo del Mercato di Sesto Calende”, il simbolo che ne rafforzerà il valore.