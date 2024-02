Al Liuc un ciclo di seminari sul benessere

Alla Liuc - Università Cattaneo proseguono le iniziative che promuovono benessere in un’ottica di sostenibilità sociale. Tra queste, il ciclo di seminari scientifici "Formazione e salute" (giunto alla terza edizione), che l’Ateneo dedica al personale docente e amministrativo, studenti e a tutta la comunità esterna. I temi riguardano l’impatto dell’emotività nella vita di ciascuno, le cefalee, lo sport, l’alimentazione e saranno trattati da specialisti di Humanitas Mater Domini, dei Centri medici Humanitas Medical Care e da docenti di Humanitas University. L’iniziativa è promossa nel contesto della Terza Missione della Liuc dal Servizio Counseling and Well-being, e insiste sull’importanza della consapevolezza e della conoscenza per il benessere individuale e della comunità. Gli incontri potranno essere seguiti in presenza o a distanza. Si inizia il 26 febbraio, alle 17.30, con "Perdere la testa? Il ruolo delle emozioni nella nostra vita", relatore il Professor Giampaolo Robert Perna (Ordinario di Psichiatria e Coordinatore accademico dell’Area salute mentale di Humanitas University). Interverranno Federico Visconti (Rettore) e Massimiliano Serati (Professore associato di Politica economica). Altre date: 13 marzo, 17 aprile e 15 maggio, sempre alle 17.30. S.V.