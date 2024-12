Ai Musei civici guide in inglese

I Musei civici parlano anche inglese. Le guide multimediali disponibili tramite l’app Izi.Travel si arricchiscono di nuovi contenuti. Sono infatti disponibili nuovi testi descrittivi in inglese, che vanno ad affiancare quelli già esistenti dal 2020 in italiano. I visitatori stranieri potranno così girare in autonomia le collezioni del Museo del Tessile e di Palazzo Cicogna. Inoltre, sono stati arricchiti i contenuti già esistenti anche rispetto alle nuove donazioni, che hanno riempito i due poli culturali della città. L’app Izi.Travel permette di scegliere liberamente il percorso da seguire, offrendo un’esperienza di visita personale e modulabile secondo i tempi e le esigenze di ognuno, proponendo diversi materiali di approfondimento. Rosella Formenti