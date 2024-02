Agesp all’ascolto della città: "Venite a parlare con i vertici"

È un nuovo progetto di Agesp Spa per il 2024, si chiama “Un’ora con Agesp”, un appuntamento per incontrare presso la sede di via Marco Polo, a rotazione i rappresentanti di associazioni, gruppi, realtà operanti sul territorio cittadino con la finalità di conversare informalmente e confrontarsi sulle tematiche di interesse della città che coinvolgono sia la società che gli interlocutori che di volta in volta parteciperanno.

A settimane alterne, quindi, l’amministratore unico Francesco Iadonisi e il direttore generale Gianfranco Carraro saranno disponibili per parlare dei vari argomenti che gli interlocutori intenderanno sottoporre alla loro attenzione, con la volontà di ottenere elementi utili all’obiettivo finale di rendere un servizio maggiormente commisurato alle esigenze della città per quanto riguarda le attività di raccolta differenziata, pulizia strade, gestione del Centro Multiraccolta. Si parte domani, alle 17,30: i vertici incontreranno i rappresentanti dei comitati organizzatori delle feste rionali, per ascoltare le loro necessità e predisporre insieme le azioni opportune per il buono svolgimento degli eventi in programma. "Ho fortemente voluto attivare questo progetto – afferma Francesco Iadonisi – perché ritengo che il dialogo e il confronto siano fondamentali per una proficua sinergia tra i diversi soggetti operanti sul territorio cittadino".