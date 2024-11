Adolescenti, nasce un centro di ascolto

Inaugurato a Somma Lombardo, nella ludoteca dell’asilo Galli, il nuovo Centro per la famiglia. L’obiettivo del progetto è stato illustrato dal vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Stefano Aliprandini: "Il Centro vuole offrire uno spazio dedicato agli adolescenti e alle famiglie e un sostegno a cui affidarsi nei momenti più difficili". Uno spazio per provare a identificare i disagi degli adolescenti, l’affettività e le dipendenze da gioco o sostanze. Aliprandini ha specificato: "Anche a scuola sono segnalati i casi di disturbo dell’apprendimento o dell’attenzione. Per questo credo che sia importante mettere a disposizione dei ragazzi e delle famiglie uno spazio ascolto, di approfondimento e socializzazione per affrontare questi problemi".

Il servizio sarà modulato in base alla necessità del singolo caso. Al Centro saranno presenti le operatrici Valentina Bassanini, Giulia Tiziani e Mikaela Filice. Lo sportello è aperto per incontrare le famiglie dalle 17.30 alle 19.30 il giovedì. Sono previsti laboratori, dedicati ai temi legati alla crescita, all’affettività, al disagio e il progetto “Ci sto? affare fatica”, esperienza per i giovani di volontariato urbano in un’ottica di riqualificazione dello spazio cittadino. Sostegno al Centro è stato espresso dalla dottoressa Chiara Di Francesco, referente dei pediatri di famiglia della Aft del distretto di Somma Lombardo che ha detto "A nome di tutti i pediatri, promuovo questi nuovi spazi". Il nuovo Centro, un punto di riferimento importante per le famiglie con figli adolescenti.

R.F.