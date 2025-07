Addetti pulizie a Malpensa. Migliorato il contratto

MALPENSA (Varese) Firmato l’accordo per i lavoratori di Dussmann, l’azienda che dal 2019 ha in appalto il servizio delle pulizie nell’aeroporto di Malpensa. A sottoscriverlo FlaI, Fisascat Cisl e Uil Trasporti, dopo l’incontro con l’azienda che si è tenuto nella giornata di venerdì. Al termine del confronto la firma con risultati ritenuti importanti dalle sigle sindacali. Obiettivo delle parti, si legge nel verbale, è "ottenere un miglioramento della situazione generale ed economica del’appalto in termini di produttività e soddisfazione dell’utenza finale dei servizi del committente e di miglioramento complessivo della situazione e del benessere dei lavoratori". Al tavolo con l’azienda Antonio Perna, (segretario regionale di Flai) Giuseppe D’Aquaro e Lorenzo Leone (segreteria provinciale Fisascat Cisl Varese), Massimo Legramandi e Raffaele Dell’erba (segreteria provinciale Uil Trasporti Varese). "Grazie al documento sottoscritto – spiega Perna – nelle tasche dei lavoratori complessivamente arriveranno 1.800 euro in più all’anno". Quindi fa rilevare i risultati ottenuti per i lavoratori, 260, la maggior parte donne. "Avranno il ticket restaurant, per il pasto giornaliero (5,20 euro), il riconoscimento della maggiorazione del 15% per la domenica diurna lavorata, non prevista nel contratto nazionale del settore multiservizi appena rinnovato, a cui si aggiunge 1,80 euro di indennità di disagio sulla prestazione domenicale. Da sottolineare che nell’accordo è sancito che la maggiorazione del 15% è retroattiva, quindi scatta dal giorno di assunzione". Un altro riconoscimento importante riguarda l’orario: "Il personale lavorerà 6 ore e 45 minuti, ma sarà pagato per 7 ore". Rosella Formenti