Accoltellato alla stazione Sud. Grave straniero di 23 anni

E’ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano per le ferite riportate al polmone il 23enne di origine nordafricana che lunedì sera alle 18 è stato accoltellato nei pressi della stazione di Saronno sud. Il giovane soccorso sul posto dal personale di ambulanza ed automedica era stato portato in prima istanza all’ospedale di Saronno in codice giallo. Le sue condizioni nella notte sono però peggiorate, soprattutto per la ferita riportata al polmone. E’ stato trasferito all’ospedale Niguarda dove è stato operato immediatamente. Al momento è ricoverato in terapia e la prognosi è riservata. Al momento non ha ancora potuto fornire la sua versione di quanto accaduto nell’area boschiva accanto allo scalo ed anche per questo al momento sull’accaduto non si sa ancora nulla con precisione. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Saronno accorsi sul posto dopo la chiamata di un viaggiatore. Erano da poco passate le 18 quando il saronnese in attesa del treno sul binario uno, ha visto il giovane uscire dall’area boschiva barcollante.

Quando sempre con passo incerto ha raggiunto una zona illuminata il viaggiatore si è accorto che aveva le mani insanguinate così ha subito chiamato il numero unico delle emergenze. Così sono accorsi i soccorritori inviati dalla centrale operativa Areu che si sono occupati di prestare le prime cure al ferito e anche i carabinieri della compagnia cittadina che hanno effettuato i primi rilievi a partire dalla ricostruzione, resa agevole proprio dalla scia di sangue, dei movimenti della vittima. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini della videosorveglianza della stazione ferroviaria. S.G.