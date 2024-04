A lezione di giornalismo. Scout cronisti per un giorno. In prima pagina c’è l’ambiente

Giornalismo e informazione sono stati al centro della due giorni Scout organizzata presso la colonia elioterapica di Turbigo. Un centinaio di ragazzi provenienti dai gruppi scouts dall’Altomilanese si sono dati appuntamento sabato scorso nel parco della colonia turbighese per trascorrere due giorni all’aria aperta senza però tralasciare le importanti tematiche della socialità.

Filo conduttore dell’esperienza outdoor dei ragazzi in pantaloncini corti, lo sviluppo e la diffusione delle fake news nel mondo della rete e dell’informazione in generale. Adolescenti e giovani si sono messi alla prova con la realizzazione di una ipotetica prima pagina di un giornale caratterizzata però dalla presenza di alcune notizie false architettate appositamente per attirare l’attenzione del lettore. Ad ogni singolo capogruppo il compito di raccontare la prima pagina nel modo più accattivante possibile per ricevere like virtuali dagli altri ragazzi.

Quello che quotidianamente accade sui social è stato declinato in una veste meno tecnologica e più naturalistica dagli scouts. Domenica mattina gran finale con la presentazione degli elaborati e la successiva votazione. È emersa dalle prime pagine dei ragazzi una grande attenzione all’ambiente e al rapporto tra uomo e pianeta terra. A conclusione dell’esperienza un cronista de il quotidiano Il Giorno invitato nella mattinata, ha illustrato le caratteristiche dell’attività giornalistica e le modalità con cui vengono smascherate le fake news e quale il peso di queste notizie false nella rete.

L’incontro ha riscosso grande interesse tra i giovani scoutisti che hanno subissato il nostro cronista di domande.