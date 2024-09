A Busto vince la solidarietà . Attività sportive gratuite: un aiuto a chi è in difficoltà

Offrire l’opportunità di praticare sport gratuitamente a giovani dai 15 ai 34 anni con difficoltà (economiche, di salute, fisiche), è questo l’obiettivo di "Sport e Giovani: Crescere insieme" , un progetto pronto a decollare in città.

È finanziato con i fondi del premio vinto nel bando indetto da Regione Lombardia in collaborazione con Sport e Salute, nell’iniziativa sono impegnate sei società sportive bustocche: Asd Il Tempio, Ssd Pro Patria Judo, Asd Centro Studi Karate Busto Arsizio, Asd La mini nell’orto, Shooting Academy, Masterbox in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi, lo scopo è rendere i giovani protagonisti attraverso la creazione o il rafforzamento di luoghi di aggregazione all’interno di spazi, strutture e impianti sportivi nel territorio, puntando ad infondere loro i valori educativi dello sport, offrire nuove opportunità ed esperienze utili allo sviluppo di cittadini attivi e consapevoli, avvicinarli alla vita sociale e democratica, ma anche sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare network e presidi educativi. Ha detto l’assessore allo Sport Maurizio Artusa: "Abbiamo vinto questo bando di Regione Lombardia, 50.000 euro, con un cofinanziamento comunale di 10.000 euro, per un totale dunque di 60.000 euro a favore dei ragazzi che vogliono praticare sport.

Abbiamo vinto perché il nostro progetto ha messo al centro 6 società sportive che sono un modello virtuoso, ed hanno saputo fare sinergia tra di loro". I

l via ufficiale il primo ottobre 2024, l’iniziativa proseguirà fino al 30 settembre 2025, un arco di tempo durante il quale i ragazzi più fragili avranno l’opportunità di integrarsi nella società e di crescere in un ambiente sano in modo completamente gratuito: grazie ai fondi stanziati dalla Regione, dal Comune e dalle società stesse, verranno garantiti visita medica per l’idoneità sportiva, assicurazione, eventuale attrezzatura, corsi con istruttori e tesseramento associativo. Lo sport è una palestra di vita, per questo le sei società impegnate nel progetto invitano i giovani in difficoltà ad iscriversi, opportunità importante, per la propria crescita, da non perdere.

Per aderire, è possibile scrivere all’indirizzo maisportgratuitobustoarsizio@gmail.com .

Rosella Formenti