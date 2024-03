A Luino la posa delle fascine a tutela del pesce persico reale

Luino (Varese), 14 marzo 2024 – A Luino, ormai da diversi anni, si svolge l’iniziativa a tutela del pesce persico reale nelle acque dell’Alto Verbano: quest’anno l’intervento si svolge domenica 17 marzo in mattinata e vede coinvolti l’ASD pescatori Alto Verbano per conto della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), in collaborazione con l‘Associazione La Pinta di Intra e i sub di Verbania.

Il momento darà il via alla posa delle fascine presso le foci dei fiumi Giona, Colmegnino e Tresa. È un intervento che ha l’obiettivo di ripristinare e preservare la tradizione dei pescatori locali, che un tempo utilizzavano metodi naturali per agevolare la riproduzione del pesce persico reale che era fonte di reddito per le popolazioni rivierasche.

L’importanza della specie ittica

È una specie ittica di grande valore e importanza, apprezzata nella ristorazione locale ma che ha visto costantemente declinare la sua popolazione negli ultimi anni soprattutto a causa dell’azione antropica e di specie sempre più invasive come il siluro e soprattutto di uccelli come il cormorano.

Attraverso il progetto “Incubatoio Naturale”, ideato dall’associazione La Pinta, sono stati selezionati i fondali più idonei per la posa delle fascine: saranno questi i nidi che daranno al pesce persico un ambiente naturale e protetto per la riproduzione.

Questo approccio intende favorire un ciclo di vita sano e continuo per la specie, contribuendo così alla sua conservazione nel Lago Maggiore.

L’impegno congiunto per la tutela dell’ecosistema

I sub di Luino (SSAV Salvataggio Sub Alto Verbano) si impegneranno anche quest’anno a condurre monitoraggi periodici sull’efficacia e sullo stato delle fascine, una collaborazione tra diverse organizzazioni e comunità del Lago Maggiore che testimonia l’importanza dell’impegno congiunto nella tutela dell’ecosistema lacustre e delle sue specie ittiche.

“Solo attraverso uno sforzo collettivo di conoscenza e interesse comune possiamo garantire un futuro sostenibile per il lago Maggiore e le sue preziose risorse ittiche” hanno dichiarato i volontari delle due associazioni sportivo/naturaliste che invitano la comunità locale a sostenere e a partecipare a questa iniziativa di conservazione anche solo assistendo da riva alle pose,orientativamente alle 8.30 a Maccagno – Giona, alle 09.30 a Colmegna – Colmegnino e alle 10 dal boschetto di Germignaga o dall’ex campo sportivo di Luino per il Tresa.