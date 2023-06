Lago Maggiore, alla scoperta di natura e animali con “Il Gruffalò”: l’iniziativa di Wonderwood

Nella località piemontese di Trarego Viggiona, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dal primo luglio c’è una nuova proposta per bambini e famiglie: una passeggiata nel bosco a mille metri di quota sul Monte Carza con vista sull’Alto Lago Maggiore, alla scoperta della natura e degli animali che la abitano. Tutto organizzato dal Wonderwood, il parco delle avventure montano di Trarego Viggiona.

Questa iniziativa vedrà come protagonista “Il Gruffalò”, bestseller mondiale della narrativa infantile nato dalla penna della scrittrice inglese Julia Donaldson e dalle illustrazioni di Axel Scheffler. La passeggiata sul Monte Carza, della durata di circa mezz’ora, sarà articolata in 11 tappe caratterizzate da altrettanti pannelli, che consentiranno ai piccoli visitatori di scoprire quali sono gli animali del bosco, di cosa si cibano, come sono fatte le loro tane e tante altre simpatiche curiosità. Saranno anche proposti quiz e giochi, sempre accompagnati dai personaggi e dalle ambientazioni del racconto de “Il Gruffalò”.

La partenza del percorso, denominato “Il Gruffalò, Nature Discovery”, è dal parcheggio Monte Carza con arrivo alla “Big Bench”, l’unica panchina gigante ufficiale con vista mozzafiato sul Lago Maggiore, e quindi ritorno al punto di partenza a pochi metri dall’ingresso di Wonderwood. Presso il Welcome Center del parco, i bambini potranno ritirare uno speciale kit di benvenuto, contenente alcuni gadget e anche una mappa che li guiderà tra le 11 tappe. L’accesso al percorso e il kit per i bambini saranno totalmente gratuiti.

L’iniziativa è stata promossa da Wonderwood, in collaborazione con la società britannica Magic Light Pictures, che gestisce la licenza de “Il Gruffalò”, tramite l’agenzia del gruppo italiano Mondo TV. Partner locali sono il Comune e la Proloco di Trarego Viggiona, oltre ad alcune imprese del territorio nel settore della ristorazione e dell’ospitalità. In queste strutture, i bambini potranno trovare altri gadget e sorprese a tema “Il Gruffalò”.

“Siamo felici di questa iniziativa, che rappresenta un originale progetto di promozione turistica del nostro straordinario territorio e delle sue bellezze naturali”, ha dichiarato Sebastian Nicolai, sindaco di Trarego Viggiona, che sabato parteciperà all’inaugurazione. “Mi auguro che tante famiglie della nostra regione e anche di tutta Italia vengano a scoprire questo nuovo percorso sul Monte Carza e a godere della vista indimenticabile dell’Alto Lago Maggiore”.

“Il magico percorso in compagnia del Gruffalò sarà un'avventura emozionante per i bambini e le loro famiglie, che consentirà di imparare in maniera semplice e divertente il rispetto per la natura e per tutti gli animali”, ha spiegato Massimiliano Freddi, CEO e fondatore di Wonderwood. “Questo nostro progetto, però, non si ferma qui: presto si svilupperà infatti in altre importanti iniziative, che abbiamo già in programma per il 2024”.

“Siamo felici di aver collaborato a questo bellissimo progetto di Wonderwood con Il Gruffalò, alla vigilia del venticinquesimo anniversario del personaggio che celebreremo l’anno prossimo”, ha detto Alex Sanson, senior brand manager di Magic Light Pictures. “Per la realizzazione di questa iniziativa, non potevamo sperare in un contesto naturalistico migliore di quello offerto dall’Alto Lago Maggiore, perché riflette i valori e il dna del nostro brand. Per questo motivo, abbiamo accolto con grande entusiasmo questa promettente sinergia”.