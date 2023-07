Comics & Games Parade: fumetti, videogiochi, cosplayer e cultura giapponese a Cassano Magnago

Un fine settimana di giochi, fumetti, cards e videogiochi: la Comics and Games Parade di Cassano Magnago è una grande compilation di personaggi, ma anche storie e passioni. E viaggi nel tempo. Nel weekend dal 7 al 9 luglio all'Area Feste di via Primo Maggio ce n'è davvero per tutti i gusti. Basti pensare ai nomi illustri degli ospiti: Gianluca Iacono, Giovanni Muciaccia – sì, proprio il volto notissimo del programma Rai ‘Art Attack!’ -, Giorgio Vanni – sua la voce di alcune delle più note sigle dei cartoni animati degli ultimi anni -, Giulia Maniglio, Stefano Bersola, Simone Lupinacci, Federico Viola, Elisa Giorgio, Stefano Lucato.

Un festival nerd? No, più che altro un festival della cultura nerd, con i fumetti italiani ed internazionali, autori, case editrici, cosplayer, creator, giochi e videogames, cinema di animazione, musica live e anche un punto ristoro. I biglietti delle singole giornate dell'8 e 9 luglio sono disponibili a 11,50 euro.

Fumetti, manga, cosplayer, videogiochi arcade originali anni Ottanta e Novanta - vere chicche per intenditori -, card, ma non solo. Sul palco di Comics & Games Parade sarà prevista anche una rassegna di spettacoli e concerti J/K-Pop arricchiti da pop contest & showcase, play dance, flashmob, mercatino k-pop e numerosi ospiti ed esibizioni amatoriali degli appassionati del genere. Nella cultura giapponese dei manga e degli anime non manca mai un occhio di riguardo per il cibo.