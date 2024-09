Bustofolk 2024, torna il Festival delle tradizioni celtiche: quattro giorni tra musica, danza e cultura. Il programma

Busto Arsizio (Varese), 11 settembre 2024 – Tutto pronto, a Busto Arsizio, per la XXIII Edizione di BustoFolk 2024, organizzato dall’ Accademia danze Irlandesi Gens d’Ys. Il Festival delle tradizioni celtiche prenderà il via giovedì 12 e si concluderà domenica 15 settembre. Un evento divenuto una tradizione, con un programma di quattro giorni che unisce musica, danza e cultura, animerà, non solo il suggestivo Museo del Tessile, ma l’intera la cittadina in provincia di Varese.

Con un ampio ventaglio di generi musicali, il Festival propone: quindici concerti live, spettacoli di danza Gens d’Ys e il ritorno di Busto Tattoo con la partecipazione di otto Bande marcianti, provenienti da diverse nazioni europee. E proprio queste Bande, accompagnate dai ballerini Gens d’Ys ed altri artisti, nella giornata di domenica sfileranno per le vie della città e chiuderanno l'esibizione sul palco di Bustofolk suonando tutte insieme 2 brani. Oltre 100 artisti contemporaneamente sul palco. Sarà un momento di grande emozione e spettacolo.

L’attesa più grande, però, è per il ritorno dei Wellermen divenuti celebri e virali sui social con “the wellermen” e per l’esibizione degli irlandesi “the Kilkennys” . Conosciuti in tutto il mondo, sono pronti a far ballare il pubblico, ma soprattutto cantare le più belle ballate dell’isola di smeraldo.

In cartellone, da non perdere, un sabato sera tutto folk rock con selezionate band italiane molto apprezzate dagli appassionati di questo genere musicale. Mentre, tra le novità di questa edizione, FOLK OPEN MIC: una grande opportunità a partecipazione libera rivolta a chi sa cantare, suonare da solo o con la propria band e abbia il desiderio di esibirsi. Avrà a disposizione un palco prestigioso, un pubblico competente e un service audio/luci professionale. La prenotazione è obbligatoria.

Non mancheranno workshop e le consolidate session di musica irlandese. Una decina di stage di arpa e danze irlandesi e scozzesi, tutte da provare, senza tralasciare le attività dedicate ai piccoli visitatori, primo fra tutti l’appuntamento con il mini rugby.

Con il tema Tuoni e Fulmini - Thunder and Lightning sarà presentata la nona edizione del Concorso Pagine Folk, iniziativa di successo, che dà spazio a tutti gli appassionati di scrittura. Con il medesimo tema da sviluppare, al via anche l’ottava Edizione del Celtic Contest Bodypainting, l’antica tecnica pittorica di decorare il corpo umano, dai mille significati. Il pubblico avrà la possibilità di assistere a tutte le fasi di lavoro degli artisti.

Nel prato esterno alle mura del Museo, saranno invece allestiti i campi storici, che prevedono la presenza di tre Clan importanti. Sarà realizzato un villaggio celtico con tutte le sue attività, per far vivere uno spaccato di vita del passato. Adulti e bambini avranno modo di avvicinarsi alle tradizioni celtiche, con un calendario fitto di laboratori e novità.

Farà da cornice all'evento un mercatino artigianale di oggetti unici realizzati a mano e specialità gastronomiche, accompagnate da birre artigianali o bevande originali come l’idromele. Tanti i prodotti, tutti da scoprire.

Il programma

Dove e quando

Location: Museo del Tessile e diversi luoghi città di Busto Arsizio.

Indirizzo: via Volta 6 – Busto Arsizio (VA)

Quando: appuntamento da giovedì 12 a domenica 15 settembre.

Biglietti

Biglietti: 10/15 euro - giovedì ingresso gratuito.

Gratuito per bambini fino a 12 anni e persone con invalidità 100%.

I cani sono ammessi al guinzaglio (con museruola in caso di razze individuate per legge come pericolose).