A Busto Arsizio la mostra che ripercorre la storia della nazionale italiana con le figurine Panini

BUSTO ARSIZIO – Alzi la mano chi non ha mai avuto un album di figurine dei calciatori Panini, chi non ha mai provato l’emozione di aprire la bustina o a scuola di scambiare, senza essere visti dagli insegnanti, “le doppie” alla ricerca dei protagonisti del calcio per completare le caselle vuote. Una passione.

Bene, per gli appassionati che ricordano quegli anni lontani e anche per chi, nativo digitale quel mondo non l’ha conosciuto, a Busto Arsizio da domani, 8 novembre e fino al 15 novembre, c’è l’occasione per compiere un viaggio nelle storiche raccolte Panini. Sarà inaugurata domani alle 18 nell’ambito del calendario delle iniziative che celebrano Busto Arsizio come Città Europea dello Sport 2023, alla sala gemella del Museo del Tessile l’evento “Azzurri in figurine – dalla collezione di Gianni Bellini”, promossa dallo Studio Legale con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Una mostra sulla Nazionale Italiana di calcio che ripercorre gli ultimi 50 anni “azzurri” attraverso figurine e album originali dell’epoca, provenienti dalla collezione di uno dei massimi esperti, Gianni Bellini, riconosciuto quale il maggiore collezionista internazionale. Raccolte originali, rarità e pezzi unici provenienti da ogni parte del mondo faranno rivivere i ricordi di un’epopea entusiasmante.

Un percorso cronologico in cui ci sono la storia e la cultura d’Italia, non solo quelle della Nazionale, e che mette in evidenza lo spirito dei tempi passati attraverso il look dei calciatori, lo stile delle magliette, la grafica degli album. Si potranno così rivedere ad esempio i baffi dei calciatori ai tempi della contestazione, un Baggio pre-codino, i riccioli di Vialli, ma anche i volti degli eroi degli anni ’60 e ’70, nei primi anni di gloria delle figurine, quando il calcio era ancora prima di tutto uno sport.

Per l’occasione sarà riproposta la mostra fotografica “Pro Patria 1919 nelle immagini storiche d’archivio”. La mostra, curata dall’Archivio Fotografico Italiano e dal Pro Patria Museum, è un viaggio avvincente dentro l’avventura sportiva (e umana) che, a partire dai primi decenni del ‘900, ha vivacizzato il calcio cittadino.

Il 10 novembre alle ore 21.00 nella stessa sala è in programma un evento collaterale alla mostra: la presentazione del libro “Panini, storia di una famiglia e di tante figurine” con Leo Turrini e Gianni Bellini. Una storia fantastica.